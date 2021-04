La pandemia del Covid-19 sigue haciendo de las suyas en la industria de los cruceros, y esta vez le tocó a Disney Cruise Line.

La compañía naviera informó este martes que canceló todos los viajes programados, por los momentos en buena parte del verano.

Disney Cruise Line, explicó en un comunicado las razones por las cuales toma esta medida nuevamente.

“A medida que continuamos refinando nuestros protocolos para nuestro eventual regreso al servicio, cancelaremos todos los viajes de Disney Dream, Fantasy y Disney Wonder que salgan hasta junio de 2021”.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, emitieron un comunicado el viernes en el que daban nuevas especificaciones para que los cruceros pudiesen reactivarse.

En tal sentido Disney Cruise Line quiere tomar las medidas pertinentes que especifica la CDC, para poder brindar un excelente servicio.

“Estamos revisando cuidadosamente la guía publicada recientemente por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. Y estamos trabajando para reanudar las operaciones”, dijo en un comunicado.

Disney Cruise Line cancels June sailings from Florida, looks to sail Disney Magic with UK residents https://t.co/HkiINbanZ6 pic.twitter.com/dfU67LpVD2

— Orlando Sentinel (@orlandosentinel) April 6, 2021