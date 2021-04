Un hombre de 47 años de edad fue arrestado en Disney, por negarse a que le tomaran la temperatura al ingresar al parque de diversión.

El hecho aunque ocurrió el 13 de febrero, salió a la luz pública ahorita, indicó el Washington Post.

Kelly Sills, se negó a que se le tomará la temperatura en el restaurante, The Boathouse en Disney Springs.

Sills, le dijo a la policía del Condado de Orange, que había pagado $15.000 por ingresar al resort.

El caballero dijo que estaba feliz en Disney, hasta que ocurrió el incidente donde presuntamente omitió intencionalmente el control de temperatura.

Louisiana magat Kelly Sills arrested at Disney for refusing temp check and brags he paid $15,000 for trip and shouldn't be arrested. He needs to be arrested for not paying his amputee employee's health insurance! pic.twitter.com/Ntp8mleFlo

— DebSainte (@StSainte) April 4, 2021