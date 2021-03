Disney vuelve a sorprender al público con la expansión de su territorio en Anaheim, California. Se trata del proyecto “Disneyland Forward”, reportó elimparcial

El anuncio se produce luego de un año desafiante y el cierre de sus parques

Disneyland Resort, que abrirá sus puertas el próximo 30 de abril, luego de su cierre por la pandemia el 17 de marzo, reimaginará su zona para seguir expandiendo sin límites su magia.

Just announced! Magic is finally returning to the Disneyland Resort theme parks! Disneyland Park & Disney California Adventure Park are planning to officially reopen to California Residents on April 30, with limited capacity. Details on @DisneyParks Blog: https://t.co/B1Rk2iAtmv pic.twitter.com/BkD9Cq2MKh

— Disneyland Resort (@Disneyland) March 17, 2021