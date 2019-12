Donald Trump se convierte oficialmente en el 3er presidente americano en ser impugnado

La Cámara votó a favor de impugnar al presidente Trump por su conducta hacia Ucrania y su negativa a cooperar con la investigación después de casi 12 horas de debate el miércoles por la noche, lo que lo convierte en el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en recibir esa sanción.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció el histórico y mayoritariamente partidista voto, 230-197, haciéndolo oficial y estableciendo un juicio en el Senado en enero.

«Se adopta el Artículo II», anunció Pelosi, bajando el mazo del orador.

House Speaker Nancy Pelosi announces the passage of both articles of impeachment against Pres. Trump, charging him with abuse of power and obstruction of Congress. https://t.co/LbonpyZBTc pic.twitter.com/CYUe0Upvsp — ABC News (@ABC) December 19, 2019

La acción de la Cámara llegó cuando Trump estaba hablando en un mitin de campaña en Michigan.

«Después de tres años de siniestras cacerías de brujas, engaños y estafas, los demócratas de la Cámara de Representantes están tratando de anular las boletas de decenas de millones de estadounidenses patriotas», dijo Trump en Battle Creek.

«Los demócratas de la Cámara de Representantes «parecen un puñado de tontos… tendrán su respuesta en el correo», dijo Trump.

Pres. Trump: House Democrats "look like a bunch of fools…They’ll receive a big backlash at the box office.” https://t.co/O9l3h6v4WW pic.twitter.com/3mxqYeprIi — ABC News (@ABC) December 19, 2019

«Por cierto, no parece que se nos esté impugnando», dijo Trump. «El país está mejor que nunca. No hemos hecho nada malo».

«Los demócratas que no hacen nada, y no están haciendo nada, están declarando su profundo odio y desdén por los votantes estadounidenses», con el proceso de destitución, según Trump. Llamó a la impugnación «suicidio político». «¿Has visto mis números de encuestas en las últimas cuatro semanas?» Trump añadió. «Han estado tratando de impugnarme desde antes de que me postulara.»

¿Y ahora, qué?

Tras la votación de este miércoles, el impeachment pasa al Senado, donde se realizará el juicio político, que se espera tendrá lugar en enero.

La Constitución estadounidense establece que durante ese proceso los senadores actuarán como un jurado, mientras que un grupo de miembros de la Cámara de Representantes tendrán el papel de acusadores.

El presidente de la Corte Suprema, el magistrado John Roberts, será quien dirigirá el juicio.

Al final, debe realizarse una votación pública. Para que haya una condena y Trump sea destituido deben votar en su contra más de dos tercios de los senadores (67%).

La Carta Magna estadounidense no especifica cómo debe realizarse el juicio, aunque existen algunas normas aprobadas por el Senado en la década de 1980 que pueden servir de orientación.

En todo caso, los miembros de esa Cámara deberán ponerse de acuerdo sobre las reglas más importantes como, por ejemplo, si se permitirá la presentación de testigos, el tipo de evidencia que se aceptará o la duración del juicio.

Sin embargo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que no nombrará a los managers (fiscales) del juicio político hasta no darse una idea sobre la imparcialidad del proceso en el Senado. Eso significa que las acusaciones contra Trump no serán enviadas aún al Senado.

