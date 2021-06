En respuesta a la crisis del COVID-19, la ciudad de Miami Beach extendió su estado de emergencia hasta el 23 de junio de 2021.

Esto garantizará los fondos de ayuda del gobierno local para el COVID., reportó MiamiBeachfl

La ciudad ha sido notificada de que el sitio de vacunación contra el COVID-19 de Miami Beach, ubicado en 17 Street y Convention Center Drive cerrará el viernes 18 de junio.

Este sitio es operado por la División de Manejo de Emergencias del Estado de Florida.

El sitio está actualmente abierto los siete días de la semana de 8 a.m. a 7 p.m., administrando la primera y segunda dosis de la vacuna Pfizer junto con la vacuna Johnson & Johnson a los residentes de Florida. Los niños de 12 años en adelante pueden ser vacunados con un tutor presente.

No es necesario pedir cita para la primera dosis, las citas para la segunda dosis se programarán inmediatamente después de la primera dosis.

The Miami Beach Convention Center vaccine site has run out of vaccines. As a reminder, today was the last day of vaccine operation. https://t.co/lS1ZN6ZSOu

— City of Miami Beach (@MiamiBeachNews) June 18, 2021