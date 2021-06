De acuerdo con The Real Deal, Dwyane Wade y su esposa, la actriz, empresaria y escritora Gabrielle Union, vendieron su mansión frente al mar en Miami Beach por 22 millones de dólares.

La propiedad fue vendida por menos de 10 millones de dólares menos que lo que se pedía en 2019.

Wade, que ahora es el propietario minoritario de los Utah Jazz, y Union, vendieron la propiedad, que se encuentra en 5980 North Bay Road, a un comprador no revelado, confirmó el agente del listado Brett Harris de Douglas Elliman.

El Wall Street Journal informó primero de la venta, reportó Local10

