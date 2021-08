Jungle Cruise, comedia de acción y romance que se estrena este jueves 29 en cines y el viernes 30 en Disney+, es protagonizada por Dwayne Johnson ‘La Roca’ y Emily Blunt, y tiene como antagonista al venezolano Edgar Ramírez, quien interpreta a Aguirre.

Aguirre es un español que ha quedado atrapado en la jungla brasileña debido a una maldición.

En la línea de Piratas del Caribe, Jungle Cruise trata de convertirse en la aventura épica de la década.

Durante un encuentro con periodistas de diferentes partes del mundo, realizado vía Zoom y en el que estuvo presente Saltar Intro de El Comercio, Ramírez, conocido por su papel en “American Crime Story: The Assasination of Gianni Versace”, indicó que lo que los productores pretenden con “Jungle Cruise” es que la cinta se convierta en la gran saga de aventuras de los últimos tiempos y que todos los espectadores sientan que están viajando a lugares fantásticos a través de la película.

El actor de 44 años confesó que antes de la cinta no se había subido a “Jungle Cruise”, la atracción temática de Disneylandia en la que está inspirada el filme, pero que la premiere será la ocasión propicia para conocerla.

“Todos los involucrados en la producción nos sentimos orgullosos debido a que durante muchos años se intentó hacer la película, pero no se pudo”.

The stars and filmmakers of the movie cruised down the red carpet at @Disneyland Resort today! #JungleCruise pic.twitter.com/WSlWi9gXYl — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) July 25, 2021

El malo de la película

Edgar Ramírez aceptó el papel de Aguirre en 2018, cuando recibió el llamado Jaume Collet-Serra, el director de “Jungle Cruise”, y para interpretar este español medieval recibió a la ayuda de Carlos Bardem, hermano de Javier Bardem.

“Fue muy divertido, el código en el que trabajamos con los maravillosos actores españoles Dani Rovira y Quim Gutiérrez fue completamente teatral.

Carlos Bardem nos ayudó mucho en reformular ciertas expresiones, porque él es experto en español medieval e historia. Nos ayudó a hacer construcciones de algunas palabras que asumimos que podían usarse hace 500 años”.

¿Qué lo llevó a decir sí? “Me animaron muchas cosas, porque Aguirre no es un villano, es el antagonista. Lo que me pareció importante es cómo él transita desde las intenciones más nobles hasta la oscuridad más amarga y poder identificar esa humanidad dentro del personaje me llamó mucho la atención. Mas aún dentro de una película tan divertida, tan llena de acción, de humor, de aventuras y de sorpresas y dentro de un universo tan icónico del entretenimiento como es Disney y con gente maravillosa como Jaume, como Emily Blunt, con quien trabajé en ‘La chica del tren’ y que es mi amiga, y con Dwayne, que es un hombre tan generoso, tan lleno de luz, que entra a la habitación y la ilumina y el elenco maravilloso”.

Mensajes que traspasan las pantallas

“Jungle Cruise” está cargada de importantes mensajes como la igualdad de género y el ambientalismo. La película está ambientada en los años 30, época en la que surgió el movimiento feminista y las mujeres empezaban a usar pantalones.

En la cinta, Lily, la protagonista, es una reconocida doctora en botánica y lleva esa prenda, lo que sorprende en su totalidad a los personajes varones. Además, es una profunda defensora de los animales.

Ramírez destaca la importancia de estos mensajes. “Una de las cosas más bonitas e importantes del cine es la posibilidad de tener diferentes capas dentro del contenido. Hay un mensaje de igualdad de género dentro de la película y también el mensaje ambientalista que es tan urgente en estos momentos, cuando el cambio climático y sus estragos son completamente innegables. Han dejado de convertirse en una amenaza para ser una realidad palpable en estos momentos: desde las inundaciones en Alemania y China hasta los incendios forestales en California. Esperamos que —además de entretener— la película pueda ayudar a sensibilizar al público sobre la conservación de los bosques tropicales”.

El actor venezolano no quiso dejar pasar esta oportunidad para pronunciarse sobre la crisis sanitaria que atraviesa el mundo debido al COVID-19.

Para Ramírez, es importante tomar conciencia de la gravedad de la enfermedad y ser responsables con la información que se comparte en las redes sociales.

“No debemos hacer eco de la desinformación. La crisis sanitaria está muy lejos de terminarse, aunque hay algunos países donde se ha abierto un poco más la vida. Igual el repunte de los casos ha sido terrible, sobre todo en las personas que no han querido vacunarse, como en el caso de Estados Unidos. El caso de Latinoamérica es dramático, que no tiene la capacidad de vacunar rápidamente a su población […] Nuestros abuelos y nuestros padres lograron superar las enfermedades como la viruela y la polio gracias a las vacunas. Las vacunas son importantes, no son la solución total, ni nunca lo han sido, pero ayudan en una medida enorme”.

Sinopsis

Sinopsis: La intrépida investigadora Dra. Lily Houghton viaja desde Londres, Inglaterra, a la selva del Amazonas y recluta los cuestionables servicios de Frank para que la guíe río abajo en La Quila: su deteriorada pero encantadora barca. Lily está decidida a encontrar un árbol antiguo con propiedades curativas únicas que tiene el poder de cambiar el futuro de la medicina.

Juntos en esta búsqueda épica, la insólita dupla se enfrenta con fuerzas sobrenaturales e innumerables peligros que esperan al acecho en la engañosa belleza de la exuberante selva. Pero a medida que los secretos del árbol perdido se revelan, los peligros aumentan aún más para Lily y Frank y su destino, y el de la humanidad, penden de un hilo

Elenco: Emily Blunt, Dwayne Johnson, Jesse Plemons, Jack Whitehall, Edgar Ramírez, Paul Giamatti, Andy Nyman, Verónica Falcón, Quim Gutiérrez, Dani Rovira.

Director: Jaume Collet-Serra

Duración: 2h 8min

Plataforma: Disney +

Fecha de estreno: 29 de julio en cines / 30 de julio en Disney+ (Premiere Access)

CÓMO VER LA PELÍCULA EN STREAMING

Jungle Cruise, la nueva película de Disney cuyo título se basa en la atracción homónima del parque temático ubicado en Florida, se podrá disfrutar en las mejores salas de cine a nivel mundial, adaptadas a los protocolos vigentes para evitar la propagación de contagios de COVID-19, a partir del jueves 29 de julio.

Además, se podrá ver en la plataforma de streaming Disney+, con costo adicional (Premiere Access) para los suscriptores, desde el viernes 30.