El actor venezolano Édgar Ramírez encabezará el elenco de la serie de ocho capítulos Florida Man de Netflix, informó el medio especializado Deadline.

La serie, creada por el veterano Donald Todd, sigue a un expolicía que se ve obligado a regresar a su estado natal, Florida, para encontrar a la novia fugitiva de un mafioso de Filadelfia. Señaló El Nacional.

La producción la definen como “una odisea salvaje en un lugar soleado para personas sombrías”.

Todd es conocido por ser el creador de la serie de comedia de ABC protagonizada por Christina Applegate, Samantha Who?. También ha trabajado en This Is Us de NBC, Ugly Betty de ABC y Sleepy Hollow de Fox.

Los últimos estrenos de Edgar Ramíre en la plataforma de streaming Netflix fueron: La red avispa (2020) y Yes Day (2021).

A inicios de abril, Deadline también informó que Ramírez se unió al reparto de la adaptación cinematográfica del videojuego Borderlands que desarrolla Lionsgate. El venezolano dará vida a Atlas, un fabricante de armas y la persona más poderosa de ese universo al que Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Haley Bennett y Jack Black darán vida.

Entre su filmografía tiene películas como Carlos, Punto de quiebre y Mano de piedra. También series como American Crime Story: el asesinato de Gianni Versace y recientemente participó en The Undoing de HBO. Tiene previsto el estreno de Jungle Cruise de Disney y la película de espías 355.