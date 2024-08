El Aeropuerto de Miami se moderniza con 3 tecnologías IA

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) está a punto de dar un gran salto hacia el futuro con la implementación de nuevas tecnologías basadas en inteligencia artificial. Su transformación busca mejorar la experiencia de los pasajeros y optimizar la eficiencia dentro de la terminal, posicionando al MIA como un referente en la modernización aeroportuaria.

Estas tecnologías, seleccionadas a través del segundo Desafío de Innovación del Condado Miami-Dade, están diseñadas para abordar tres áreas clave: navegación, accesibilidad y sostenibilidad.

Como uno de los aeropuertos más transitados del mundo, el MIA está adoptando soluciones basadas en inteligencia artificial para mejorar la eficiencia y la comodidad en la terminal.

La implementación de estas medidas es una señal de modernización en el puerto aéreo. Asimismo demuestra el compromiso y la ambición del lugar por mantenerse a la vanguardia en el sector aeroportuario.

