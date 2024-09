Elon Musk estrenó X TV, la app de televisión que nadie veía venir

¿Puede un cambio de nombre ser suficiente para redirigir el rumbo de una empresa? Elon Musk, conocido por su constante búsqueda de innovación parece apostar por ello con la nueva versión de Twitter. La ahora denominada X acaba de presentar algo que la antigua red social seguro que no tenía en su horizonte: una aplicación para la televisión.

Se llama X TV y tras su reciente debut en versiones beta para Amazon Fire TV y LG webOS, la app ya está disponible para Android TV y Google TV. La pregunta quizá sea: ¿Cuál es su función y a qué lógica responde?

Elon Musk anunció que la nueva app de X TV se convertirá en mucho más que una simple extensión de la red social. En un mercado saturado por servicios de streaming, X TV se presenta como una alternativa de contenido en directo, con noticias, deportes y vídeos virales.

La incursión de Musk en el mundo del entretenimiento no es sorprendente, considerando su historial de disruptor en industrias que parecían estar alejadas de él.

A diferencia de otros servicios que se centran exclusivamente en contenido bajo demanda, X TV integra canales en vivo de noticias, deportes y otros géneros populares, creando un híbrido entre la televisión tradicional y el streaming moderno.

Beta version of 𝕏 TV is out https://t.co/taODqsMECS

— Elon Musk (@elonmusk) September 3, 2024