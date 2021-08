En tan sólo 24 horas, el primer tráiler de Spider-Man: No Way Home superó al avance de Avengers: Endgame como el más visto en la historia.

Tras el estreno del adelanto el martes, Deadline señaló que este logró más de 355,5 millones de visitas globales en su primer día. Mientras que el de Los Vengadores consiguió 135 millones de visitas.

nbd, just broke the internet and the 24-hour global record for the most watched and talked about trailer ever! #SpiderManNoWayHome https://t.co/rK8gS8iAhL

— Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) August 25, 2021