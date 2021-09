Las autoridades están investigando la muerte de un hombre en el condado de Broward, después de que se encontró su cadáver en un banco en el complejo de condominios Manors of Inverrary ubicado en 4164 Inverrary Drive.

Vecinos del complejo de condominios dijeron a Local 10 News que un residente del segundo piso del edificio encontró al hombre muerto en un banco.

