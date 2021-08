Este partes la policía del Condado de Broward, conjuntamente con investigadores policiales de Miami, dieron a conocer la identidad de un asesino en serie que está en libertad y que supuestamente cometió varios delitos, en la década del 2000.

El brasilero, Roberto Wagner Fernandes, es el nombre del hombre que habría cometido al menos tres asesinatos, en menos de un año.

El primer homicidio que cometió el asesino según los registros policiales, fue en junio de 2020 y la mujer identificada tenía por nombre, Kimberly Dietz-Livesey, quien fue metida en una maleta y dejada en Cooper City.

El alguacil del condado de Broward, , Gregory Tony, informó en el reporte presentado este martes, que el hombre carioca cometió aparentemente el segundo crimen, días después del primero.

Su victima fue, Sia Demas, fue metida en una bolsa de lona y la dejaron a lo largo de una carretera en Dania Beach.

Tras un año de tensa calma, en agosto del 2001 se volvió a dar a ver un hecho a las mismas características a las anteriores, esta vez la victima fue Jessica Good cuyo cuerpo fue hallado, en la Bahía de Biscayne.

Como los tres homicidios tenían patrones similares, los detectives de la oficina del alguacil y la policía de Miami trabajaron juntos y comenzaron a surgir pistas.

.@browardsheriff has identified Roberto Fernandes as the person responsible for the murders of three women 20 years ago. Fernandes died in a plane crash in 2005. https://t.co/QCOjo2oNXv

— CBS4 Miami (@CBSMiami) August 31, 2021