¿Cuándo es Spring Break 2024 en el sur de Florida?

Las muy anheladas o muy temidas (depende del cristal con que se les vea) Spring Break 2024 ya están aquí. Aunque cada distrito escolar y universidad designa una fecha diferente para sus recesos escolares, casi todos coinciden entre febrero y marzo.

Algunas instituciones educativas toman una semana y otras dos, por lo que es importante tener claro cuándo comienza y termina este breve período para poder disfrutarlo y descansarlo al máximo.

Siendo Florida uno de los destinos más visitados por jóvenes y familias de todo el país, las autoridades han ido emitiendo reglas y condiciones durante estas fechas. Las ciudades costeras son las más concurridas y las playas se llenan de bañistas ansiosos por sacarles todo el provecho a sus vacaciones.

Miami Beach, Fort Lauderdale y Hollywood ya anunciaron algunas medidas relacionadas con aumento de tarifas de estacionamiento, puestos de control de DUI, entradas limitadas a las playas cercanas a Ocean Drive y mayor presencia policial, entre otras.

Miami Beach’s “breaking up with Spring break” billboard on 79 St in Miami.

The text bubble reads: “You’re toxic. We’re done” pic.twitter.com/GTbnqMOs3N

— Joel Franco (@OfficialJoelF) February 28, 2024