Adam Selzer, un escritor y guía turístico que vive en Chicago se ha vuelto viral en las redes sociales, al utilizar un peculiar método para guardar su puesto en el estacionamiento de su residencia.

Selzer mojó un par de jeans y los dejó al aire libre hasta que se congelaran, para luego colocarlos en el puesto que le corresponde en su estacionamiento.

Las imágenes se han vuelto virales en las redes sociales, en la que se observan las prendas de vestir a la intemperie.

Because you demanded it: dibs! (In a no parking zone, no less) pic.twitter.com/s7zAyBrg48

— Adam Selzer | אדם (@adamselzer) February 6, 2021