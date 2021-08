La decisión del Gobernador de Florida, Ron DeSantis de no exigir el uso de mascarillas en las escuelas estatales, ha causado un gran revuelo.

Esa medida incluso tuvo su impacto en la Casa Blanca, en la que catalogaros de insensata debido a los altos índices de contagios que ha habido en el estado en los últimos días y con la variante delta.

Sin embargo, las escuelas privadas han hecho caso omiso a la decisión de DeSantis, y han exigido que sus alumnos asistan con sus tapabocas.

Una de las instituciones que tomó esta medida del uso de la mascarilla es Holy Trinity Episcopal Academy, que tiene 800 estudiantes desde preescolar hasta el grado 12, es la única escuela privada del condado de Brevard que tiene un requisito de máscara este año.

Nicki Hensley, portavoz de la escuela Holy Trinity, dijo que la decisión de requerir máscaras fue el resultado de un proceso de consulta entre el comité de salud y seguridad de la escuela.

“Continuaremos monitoreando las condiciones y estaremos listos para pivotar si las condiciones mejoran”, dijo Hensley.

La decisión ha sido aprobada por los padres y representantes, quienes han dicho que así los alumnos estarán más protegido del nuevo brote.

“El creciente número de casos parece estar impulsando un deseo entre muchos padres de niños en edad escolar, especialmente aquellos menores de 12 que son demasiado pequeños para ser vacunados, por opciones que protejan a sus hijos”, dijo el portavoz de la institución.

