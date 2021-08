Esta semana se evaluará en las escuelas de Miami-Dade los protocolos para estudiantes y empleados que han tenido contacto con personas contagiadas con el coronavirus, y es probable que ya no sean 10 días de cuarentena , sino cinco días para alumnos vacunados.

Alberto Carvalho, superintendente de las escuelas públicas de Miami-Dade, dijo que es posible que el número de días en cuarentena “cambie”, dependiendo de la vacunación de alumnos y empleados, reportó Diario las Américas.

Según Carvalho “para menores (a partir de 12 años) y empleados que ya recibieron la vacuna, la cuarentena será de cinco días, entre quienes no tienen síntomas; y de siete días si no son vacunados y no tienen síntomas”.

Dicha decisión de reformar los protocolos de cuarentena se tomará después de una reunión que sostendrán las autoridades escolares con representantes del Departamento de Salud de Florida.

Hasta este lunes 30 de agosto, las escuelas públicas de Miami-Dade, 113 empleados y 38 estudiantes han sido contagiados con el virus desde el pasado 13 de agosto.

Entre los empleados, la gran mayoría de casos se ha presentado antes del inicio de clases, y entre los estudiantes el número más alto de contagios con 26 fue informado el pasado 26 de agosto, tres días después del regreso a las aulas.

En la escuela Ernest R. Graham se han reportado tres alumnos con COVID, que es la cifra más alta entre los planteles del Gran Miami, y en cuanto a empleados afectados por el virus la escuela John A. Ferguson registra ocho.

Este anuncio se produce en momentos en que el número de hospitalizaciones presentó una tendencia a la baja tras cuatro días seguidos de números en descenso en el estado de la Florida.

El informe publicado el domingo 29 de agosto reporta la existencia de 15.778 pacientes de COVID, lo que equivale al 27.5% de las personas admitidas en hospitales y una caída de 386 personas en pacientes con COVID desde el sábado y 1.386 menos que en el informe del miércoles pasado.