A menos de un mes para que los jóvenes regresen a las aulas, el superintendente de las escuelas públicas, Alberto Carvalho, dio un adelanto de los protocolos que se implementarán ante la amenaza de delta.

Entre lo que dicho por el funcionario se destacan los procesos de limpieza en los planteles y autobuses escolares, según publicaron en Twitter.

