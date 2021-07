El mago de Oz volvió y en el presenta el regreso de la icónica exhibición educativa itinerante con licencia basada en el amado clásico del cine, con sus siempre importantes mensajes de tolerancia con las diferencias, aceptación, amistad y amor.

La exhibición educativa del Mago de Oz regresó por tiempo limitado hasta el 12 de septiembre. Visite el museo para jugar, aprender, imaginar y crear a lo largo del camino de ladrillos amarillos.

Creada por Miami Children’s Museum y autorizada por Warner Bros. Consumer Products, la exhibición educativa El Mago de Oz es un viaje de autodescubrimiento para toda la familia que lleva a los niños y las familias por el arco iris para experimentar la magia de la amada película.

Actividades que ofrece la exhibición

Se invita a visitantes de todas las edades a acompañar a Dorothy y Toto en una exploración multidisciplinaria y multisensorial de la Tierra de Oz; descubrir fortalezas y dones personales mediante la alfabetización, la música y las artes escénicas, valores y fortalezas, luz y ciencia, desafíos físicos, reflexión personal y toma de decisiones.

En el camino, todos experimentarán las aventuras de Dorothy y sus amigos mientras encuentran el camino de regreso a la verdadera felicidad. Los visitantes viajan desde Gale Farm hasta la colorida Tierra de Oz, donde exploran Munchkinland, The Crossroads, The Witch’s Castle y The Emerald City antes de regresar al arco iris a Miami, porque, por supuesto, “No hay lugar como el hogar”.

Visita el vagón del profesor Marvel y crea tu propio tornado en el dormitorio de Dorothy.

Explora las casas de Munchkin y conoce a Dorothy y sus amigos, el Espantapájaros, el León Cobarde y el Hombre de Hojalata. Ingrese a la Ciudad Esmeralda y cree un “Caballo de un color diferente”, juegue en las estaciones de caleidoscopio y prisma, pero “no preste atención al hombre detrás de la cortina”. Sube la montaña hasta el Castillo de la Malvada Bruja del Oeste para capturar su escoba.

Por último, haga clic en los talones tres veces mientras recita “No hay lugar como el hogar”, al salir de la Tierra de Oz.

“Estamos encantados con el regreso de los niños”

Los elementos de la película disponibles solo en esta exhibición con licencia incluyen Ruby Slippers, los personajes que todos conocen y aman de la película y momentos de películas clásicas.

“Estamos encantados de que los niños y las familias puedan visitar el museo todos los días para experimentar nuestras exhibiciones y programas interactivos”, dijo Deborah Spiegelman, CEO y directora ejecutiva del museo. “Y traer de vuelta nuestra popular exhibición educativa El mago de Oz solo se suma a la emoción. Estamos ansiosos por brindar de manera segura una experiencia de museo de calidad para que los niños jueguen, aprendan, imaginen y creen todos los días de la semana “.

La entrada a la exhibición educativa del Mago de Oz está incluida en cada admisión regular al museo. La entrada cuesta $ 22 para adultos y niños, $ 15 para residentes de Florida, gratis para niños menores de 1 año y la entrada para miembros es gratuita. La entrada al museo se ofrecerá en sesiones de juego de dos horas (10 am-mediodía, 1-3 pm y 4-6 pm), y se requiere la compra anticipada de boletos.

Después de cada sesión, los miembros del equipo limpian y desinfectan las instalaciones y cambian los accesorios para el siguiente grupo. Las temperaturas se tomarán antes de ingresar al edificio y se requerirán máscaras en todo momento para adultos y niños mayores de 2 años.

Para obtener más información, comuníquese con el museo al 305-373-KIDS (5437) o visite www.miamichildrensmuseum.org . El Museo Infantil de Miami está ubicado en Watson Island en 980 MacArthur Causeway.