Este jueves se conoció que el ex oficial penitenciario de Miami-Dade, Yulian González pasará 10 años, en prisión.

González había colaborado con la justicia, al revelar información sobre su caso de agresión sexual, por el cual fue acusado por una mujer de 43 años a quien le había asignado su custodia.

El ex oficial de 36 años de edad, trabajó para el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de Miami-Dade durante más de una década.

La mujer le dijo a la policía que González comenzó a expresar un interés romántico en ella a través de mensajes de texto. Según cuenta que la agredida que el ex oficial la obligó a participar en actividades sexuales y la amenazó con enviarla de regreso a la cárcel.

González llevó a la mujer a un hotel en el automóvil de su departamento en cuatro ocasiones distintas, dijeron las autoridades que mostraron las imágenes de vigilancia y los sistemas de GPS.

El ex oficial fue arrestado y acusado por primera vez en septiembre de 2019.

A former Miami-Dade corrections officer accused raping three women under his supervision has been sentenced to 10 years in prison.https://t.co/0flR9pDmYj

— CBS4 Miami (@CBSMiami) June 17, 2021