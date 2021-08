En una reunión sostenida con el presidente y la vicepresidenta, Joe Biden y Kamala Harris, el equipo de Seguridad Nacional de Estados Unidos alertó este viernes sobre la posibilidad que se produzcan nuevos ataques terroristas en la ciudad de Kabul.

En un comunicado publicado por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló que el equipo de seguridad Nacional a ordenado a los militares estadounidenses que tomen máximas medidas de protección en el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai.

El Pentágono ya había adelantado que hay amenazas específicas y creíbles sobre nuevos ataques en Kabul.

Los funcionarios estadounidenses continúan con las operaciones de evacuación, que han permitido la salida de miles de personas de Kabul en las últimas 24 horas.

El presidente Biden ha ordenó al secretario de Estado, Antony Blinken, continuar con las labores diplomáticas para asegurar que ciudadanos de terceros países y afganos en posesión de visados puedan salir del país antes del martes.

El Estado Islámico Provincia Jorasán (ISKP), la filial del grupo yihadista, reclamó el jueves la autoría del atentado que ha dejado al menos 170 muertos, incluidos 13 militares estadounidenses, y más de 200 heridos.

Biden dio su aprobación a todo lo que necesiten los militares para llevar a cabo las operaciones y proteger a los soldados que todavía permanecen en el país asiático. También aseguró durante una rueda de prensa la noche del jueves que los terroristas “pagarían” por lo que han hecho.

Update: From 3 AM ET on 8/26 to 3 AM ET on 8/27 a total of approximately 12,500 people were evacuated from Kabul. 35 US military flights carried approximately 8,500 evacuees, and 54 coalition flights carried approximately 4,000 people.

— The White House (@WhiteHouse) August 27, 2021