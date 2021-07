Este martes la ciudad de Miami vivió otra jornada de protestas, por parte de simpatizantes cubanos americanos, que están apoyando las manifestaciones que se llevan a cabo en Cuba, desde hace varias semanas.

Dos grupos de manifestantes se colocaron en varios puntos del condado de Broward, con banderas cubanas y cánticos en apoyo a la libertad de la isla caribeña.

Unos 20 manifestantes se apostaron desde el final de la tarde, en Freedom Tower en Miami y estuvieron custodiados por parte la policía de la ciudad.

Mientras otro grupo se reunió en La Cubanita Cuban Café en East Sample Road en Pompano Beach.

La particularidad de las manifestaciones, fue que los protestantes tenían como cánticos principales Libertad (libertad) y Patria y Vida (Patria y vida).

Desde hace un par de semana, los habitantes de la isla han estado en las calles exigiendo al régimen castro-comunista mejoras con respecto al sistema de salud, sobre todo por los altos casos de Covid-19 que ha habido.

Los residentes cubanos en Miami, han dicho que algunos protestantes en la isla han sido desaparecidos por parte de las fuerzas policiales de la isla.

