Miami tendrá un clima q este miércoles ue parece tranquilo para comenzar el miércoles, pero el final parece que sea más tormentoso.

No se espera un tiempo severo, pero algunas tormentas podrían producir inundaciones localizadas en varias partes de la ciudad.

Será un día cálido y húmedo en Miami con temperaturas que llegarán a los 90°F (32°C).

DAILY STORMS: Today into Friday, expected typical scattered storms each afternoon and steamy temps with 'feels like' temps near 100 degrees. #7weather #flwx pic.twitter.com/l30LBiLbNs

— Vivian Gonzalez (@VivianGonzalez7) July 21, 2021