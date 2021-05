Las seis estrellas de “Friends” se reunieron 17 años después del último capitulo de la serie en un programa especial que estrena HBO Max este jueves, el cual mezcla momentos de mucha nostalgia y emoción para los fans, con algunos tramos de relleno e invitados que tienen poco que ver con la serie.

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross. Estos seis nombres son historia de la televisión gracias a la deliciosa conexión para la comedia que exhibieron Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer.

El episodio del recuentro es una suerte de documental que, al igual que la serie que contó con diez temporadas exitosas, transita entre el humor y la ternura. Pero como en todos lo reencuentros de amigos, hay mucho de nostalgia.

Todo lo que tocó “Friends” se convirtió en un ícono global, desde la cabecera con “I’ll Be There For You” de The Rembrandts, al sofá de la cafetería en la que se juntaban estos seis amigos.

El programa incluye entrevistas realizadas por James Corden, juegos pensados para los seguidores de la serie, recreaciones de escenas famosas, instantes íntimos entre los seis actores y algunos invitados ajenos a esta comedia y cuyo fichaje resulta aquí difícil de explicar.

“Bueno, dónde está la caja de los pañuelos”, así resume Aniston, nada más de empezar el programa. Uno de los momentos más conmovedores se da en el comienzo, cuando los seis actores entran en silencio y en solitario a los estudios de Warner Bros. donde se rodó la serie. El piso de Rachel y Mónica, el café Central Perk y el apartamento de Chandler y Joey, todos ellos lugares imprescindibles de “Friends”, son los espacios ahora inertes en los que los seis protagonistas se reencuentran entre abrazos, detalla El Milenio.

THEY ARE GIVING US SO MUCH 😭 #friendsreunion pic.twitter.com/ukNhz1SaZZ — hbomaxPOP | originals (@HBOMaxPop) May 19, 2021

¿Continuaron sus vidas?

Los creadores del show tomaron la decisión de nunca revivir las historias. Friends tiene un final feliz para todos los protagonistas y los productores no quisieron arruinar eso. Pero en el plano hipotético, los actores imaginan dónde están sus personajes hoy. Spoiler alert: siguen en línea con el tono y vivieron felices por siempre con el que cerraron la serie 17 años atrás.

Según sus protagonistas, Ross y Rachel se casaron y tuvieron más hijos, Chandler y Monica siguen riendo juntos, Phoebe tuvo hijos y fueron raros como ella, y Joey… sigue siendo Joey. Matt LeBlanc, actor que dio vida a ese personaje, pone el toque de humor en un momento nostálgico -y se roba el show en esta reunión-, al asegurar que cree que hoy Joey tiene un local de sándwiches en Los Ángeles, informó Infobae.

El beso de la noche

Otro de los momentos emotivos del programa es cuando se repasa una de las escenas más icónicas del show: el primer beso de Ross y Rachel. Quienes han visto Friends se acuerdan seguro de esa escena, pero verla 27 años después desde la perspectiva de los protagonistas que vuelven a sentarse a una mesa de trabajo para leer el guion nuevamente, es un momento especial.

La relación intermitente entre Rachel (Aniston) y Ross (Schwimmer) fue uno de los pilares narrativos de “Friends”, pero parece que la atracción sentimental entre los actores no se limitó a la ficción.

Según cuentan en el especial, Aniston y Schwimmer sintieron que su química iba mucho más allá de la serie en la primera temporada, pero detallaron que no fue posible una relación entre ellos ya que nunca coincidió que ambos estuvieran libres y sin pareja.

En tono cómico, Aniston recordó haberle dicho a Schwimmer que sería una pena que su primer beso no fuera en la vida real sino en la televisión y frente a todo el país.

“Y así fue. La primera vez que nos besamos fue en la cafetería del Central Perk”, concretó la actriz al señalar de forma enigmática que en ese instante quizá se colaron en la ficción algunos sentimientos muy reales.

El especial de Friends se puede ver en buena parte del mundo a partir de hoy, a través del servicio de streaming de HBO Max y en Latinoamérica este servicio recién estará disponible el 29 de junio.