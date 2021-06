En un momento en que la humanidad pide que se consuma la menor cantidad de plástico, una franquicia en Florida montó varios kioscos donde ofrecen productos de limpiezas, sin este material biodegradable.

Ecopod es una creación del desarrollador inmobiliario de Miami Henry Pino, quien tuvo esta idea, para tener un mundo sin contaminación.

“Todos los días me despierto emocionado por esto porque sé que vamos a hacer un cambio positivo”, dijo Pino.

Pino indicó que esta modalidad, además de ayudar al medio ambiente también puede generar un ahorro al bolsillo de los clientes.

“Nuestro producto es de 100 onzas y lo estamos vendiendo aquí por $ 7.89 como recarga”, señala Pino.

Los dueños indican que Eso es un ahorro de $ 11 allí mismo.

El sistema para recibir los envases recargables es mucho más amigable, como dijo Katie Martínez, vicepresidenta de marketing de Ecopod.

“Levanta la puerta, mete la botella, presiona el botón y listo”, dijo Martínez.

It was great to have ABC News Local 10 at our facility creating awareness of our story! @WSJbusiness @CP_News @HuffPostGreen @nytimes pic.twitter.com/rsRCkI88uG

— Ecopod Refill Stations (@ecopodkiosks) June 16, 2021