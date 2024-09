Estrella de Miami Dolphins tras desagradable encuentro con la policía: “¿Qué pasaría si yo no fuera Tyreek Hill?”

Tyreek Hill, receptor estrella de los Miami Dolphins, se vio envuelto en un incidente el domingo, horas antes del primer partido de la temporada de la NFL. La policía de Miami-Dade detuvo al deportista cerca del Hard Rock Stadium por una infracción de tránsito.

Lo que generó mayor controversia fue la manera en que se ejecutó la detención. Hill fue esposado y obligado a permanecer en el suelo, boca abajo y con al menos dos agentes de ley sobre él. Las imágenes de esta situación quedaron registradas y circularon ampliamente por redes sociales.

El Departamento de Policía de Miami-Dade (MDPD) informó que la detención se debió a una parada de tráfico en la que Hill fue citado por conducir imprudentemente. A pesar de esto, la manera en la que actuaron los agentes sigue siendo motivo de preocupación.

El jugador, junto a su agente Drew Rosenhaus, estaba a punto de entrar al estadio cuando varios de sus compañeros de equipo presenciaron el incidente y se detuvieron para ofrecer apoyo.

Después del desafortunado encuentro, Hill fue habilitado para jugar el partido y ayudó a la victoria de su equipo en el debut de la temporada.

A pesar del polémico incidente, Tyreek Hill no dejó que la situación afectara su desempeño en el campo. Horas después de su detención, lideró a los Dolphins en su victoria sobre los Jacksonville Jaguars con un marcador de 20-17.

Su contribución más destacada fue una recepción de touchdown de 80 yardas que impulsó la ofensiva del equipo en el tercer cuarto.

Lo que más llamó la atención fue su celebración tras el touchdown. Hill, en una clara referencia a lo ocurrido esa misma mañana, colocó sus manos detrás de su espalda simulando estar esposado.

Tyreek Hill gave us the handcuff celebration after his touchdown 💀 pic.twitter.com/6WXm9qwl7w

— NFL Memes (@NFL_Memes) September 8, 2024