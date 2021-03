“Bradley pidió transmitir su profundo agradecimiento por la gran cantidad de buenos deseos y oraciones que ha recibido de familiares, amigos y fanáticos”, señaló

El comunicado agrega que “su apoyo ha dinamizado su recuperación y ha reforzado su confianza en que manejará con éxito el largo proceso que tiene por delante. No planea publicar más actualizaciones públicas, prefiriendo dedicar toda su concentración a su rehabilitación”.

Bradley, de 48 años, mide 7 pies, 6 pulgadas. Promedió 8.1 puntos, 6.3 rebotes y 2.5 bloqueos durante su carrera de 12 temporadas en la NBA, donde jugó sus últimos 8 años y medio con los Mavericks, según reportó CNN.

Our thoughts are with Shawn and his family at this time. #MFFL pic.twitter.com/u42LcDRmQ1

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) March 17, 2021