Christian Chávez de RBD sigue envuelto en polémica tras agredir a su exnovio Maico Kemper, pues ahora Josh, un hombre de 35 años, lo denunció por contagiarlo de VIH.

Josh decidió revelar que Christian Chávez lo contagió de VIH en 2016, sin embargo, aseguró que quiso contar su historia luego de enterarse que, supuestamente, el cantante mantiene relaciones “de alto riesgo”, lo cual fue confirmado por su ex.

Estas fuertes revelaciones las hizo Josh en una entrevista para TVNotas, en donde aseguró que fue en 2016 cuando conoció a Christian Chávez de RBD a través de la app de Grindr.

Según su relato, el cantante “lo convenció” de tener relaciones sin protección, pues le aseguró que no tenía ninguna ETS, sin embargo, esto no fue cierto y lo contagió de VIH.

“Al inicio sí (usaba preservativo), pero después me convenció de quitarme el condón. Le pregunté si estaba ‘limpio’, si no tenía VIH o alguna ETS, pero se ofendió y me respondió que no había nada de qué preocuparme. Me ofreció 500 pesos extra por hacerlo así, y acepté”, comentó Josh.