Recientemente un grupo de especialistas informáticos que laboran para la empresa de antivirus Avast, revelaron las aplicaciones de Android que contienen anuncios intrusivos que ponen en riesgo la seguridad de los teléfonos inteligentes.

Son 20 aplicaciones que se muestran como juegos inofensivos lo cuales emiten anuncios intrusivos en los teléfonos y atrae a los usuarios a que descarguen otros programas.

“La popularidad de estas redes sociales se convierte en atractiva plataforma publicitaria, también para ciberdelincuentes, que se enfocan en un público más joven”, señaló Jakub Vávra, analista de amenazas de Avast, quien explicó que muchos de estos anuncios se encuentran en plataformas como YouTube y TikTok.

Los HiddenAds maliciosos, son troyanos disfrazados de programas seguros y útiles, se han descargado cerca de ocho millones de veces en conjunto.

De acuerdo a Vávra “Si bien Google hace lo posible para evitar que los HiddenAds ingresen a su Play Store, “las aplicaciones maliciosas siguen encontrando nuevas formas de disfrazar su verdadero propósito”, superando las barreras de seguridad de la plataforma e infectando los teléfonos.

Los expertos en seguridad sugieren no descargar estas aplicaciones:

Shoot Them

Crush Car

Helicopter Attack

Assassin Legend – 2020

Helicopter Shoot

Rugby Pass

Flying Skateboard

Iron It

Shooting Run

Plant Monster

Find Hidden

Find 5 Differences – 2020

Rotate Shape

Jump Jump

Find 5 Differences – Puzzle Game

Sway Man

Money Destroyer

Desert Against

Cream Trip

Props Rescue

