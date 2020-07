View this post on Instagram

Fanáticos piden a gritos la incorporación de Radamel Falcao al Inter Miami (@intermiamicf). En la actualidad el futbolista colombiano (@Falcao) tiene contrato con el Galatasaray, equipo de la primera división del fútbol en Turquía pero podría recalar en la MLS, específicamente en el equipo de David Beckham (@davidbeckham). ¿Te gustaría ver al tigre en Miami? #Futbol #Soccer #MLS #Falcao #beckham