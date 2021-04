El festival gastronómico más grande de Estados Unidos ha cambiado su plan para exigir que los invitados muestren un comprobante de vacunación o una prueba COVID-19 negativa para asistir.

Los organizadores del South Beach Wine & Food Festival cambiaron sus convocatorias para decir que los invitados, el personal y los estudiantes de Florida International que trabajan en el festival de mayo solo necesitarán completar un examen de salud digital, atestiguando que tienen uno o el otro. Reportó el Miami Herald.

