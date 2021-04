El gobernador Ron DeSantis publicó una orden de emergencia en la que obliga a que ninguna entidad pública de Florida podrá emitir cualquier documento con el fin de certificar a un tercero que alguien se puso la vacuna contra la covid-19. La orden también prohíbe a los negocios pedir este tipo de certificados a sus clientes. Conocidos como pasaportes de vacunas.

“Ninguna entidad del gobierno tiene permitido emitir pasaportes de vacunas, pases de vacunas o cualquier otro tipo de documentación estandarizada, con el propósito de certificar a un tercero el estatus de vacunación contra el covid-19 de un individuo, o publicar o compartir los record de vacunación contra el covid-19 e información de salud similar de una persona”, dice la orden de emergencia.

Today I issued an executive order prohibiting the use of so-called COVID-19 vaccine passports. The Legislature is working on making permanent these protections for Floridians and I look forward to signing them into law soon. Read my EO here – https://t.co/6QwLsLWEWm

