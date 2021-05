El Departamento de Oportunidades Económicas (DEO) anunció este lunes que el estado de Florida dejará de pagar a partir del próximo mes de junio los 300 dólares semanales de la ayuda federal por desempleo.

“La economía de Florida se ha recuperado enormemente con más de 460.000 puestos de trabajo disponibles en todo nuestro estado”, dijo Dane Eagle, secretario del Departamento de Oportunidades Económicas de Florida, en declaraciones reseñadas por Univisión.

Con la iniciativa “Regreso al trabajo”, el estado pondrá fin a su participación en el programa federal de compensación por desempleo durante la pandemia, a partir del 27 de junio de 2021.

El DEO señaló que los programas federales adicionales como la asistencia por desempleo pandémico (PUA), la compensación por desempleo de emergencia pandémica (PEUC) y la compensación por desempleo para asalariados mixtos (MEUC) continuarán hasta el 6 de septiembre de 2021.

El empleo total del sector privado aumentó a 18,800 puestos de trabajo durante el mes de abril, de acuerdo con estadísticas del DEO.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, explicó que los residentes deberán demostrar cada semana a partir del 29 de mayo que están buscando trabajo.

