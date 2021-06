El estado de la Florida entró este lunes en un nuevo conflicto con las redes sociales, al instar a al juez Robert Hinkle a que rechace sus argumentos sobre contra la represión.

Los abogados del estado acusaron a las plataformas como Facebook, twitter y youtube de impedir una nueva ley estatal que impondría restricciones.

El instrumento legal, que está programada para entrar en vigencia el 1 de julio de este año en Florida, busca evitar que las grandes empresas de redes sociales prohíban a los candidatos políticos en sus plataformas y requeriría que las empresas publiquen, y apliquen de manera consistente, estándares sobre temas como el bloqueo de usuarios.

Los abogados del estado intentaron cambiar el argumento de la Primera Enmienda, alegando que las plataformas de redes sociales se dedican a la censura y violan los derechos de expresión.

“El registro público está repleto de ejemplos de moderación de contenido arbitraria y de mala fe. … Además, el poder de los gigantes de las redes sociales para silenciar tanto en sus plataformas como en toda la sociedad ha dado lugar a una tendencia preocupante en la que un puñado de corporaciones controla un punto crítico para la expresión de ideas ”, escribieron los abogados del estado en su argumento.

