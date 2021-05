El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este lunes el Proyecto de Ley del Senado 7072 para responsabilizar a las grandes tecnologías al impulsar la transparencia y salvaguardar la capacidad de los ciudadanos para acceder y participar en las plataformas en línea.

DeSantis expresó desde la Universidad Internacional de Florida que “en esta sesión, tomamos medidas para asegurarnos de que ‘Nosotros, la Gente’, los verdaderos floridanos en todo el Estado del Sol, tengamos protección garantizada contra las élites de Silicon Valley”. .

Agregando “muchos en nuestro estado han experimentado la censura y otros comportamientos tiránicos de primera mano en Cuba y Venezuela. Si los censores de las grandes tecnologías hacen cumplir las reglas de manera inconsistente, para discriminar a favor de la ideología dominante de Silicon Valley, ahora serán responsables”.

Esta nueva ley se aplica no solo a los funcionarios electos sino también a los ciudadanos comunes. Por supuesto, una de las personas más destacadas en ser removido recientemente fue el ex presidente Donald Trump, quien fue eliminado tanto de Facebook como de Twitter por difundir desinformación sobre las elecciones de 2020.

En comunicado de prensa de la oficina del gobernador republicano se lee “todos los floridanos tratados injustamente por las plataformas de Big Tech tendrán el derecho de demandar a las empresas que violen esta ley y ganar una indemnización monetaria. Esta reforma salvaguarda los derechos de todos los floridanos al exigir que las empresas de redes sociales sean transparentes sobre sus prácticas de moderación de contenido y den a los usuarios un aviso adecuado de los cambios en esas políticas, lo que evita que los burócratas de las grandes tecnologías “muevan las metas” para silenciar los puntos de vista que no les gustan”.

DeSantis escribió a través de su cuenta en Twitter que las personas podrán demandar a las grandes compañías hasta por $ 100.000 por los daños ocasionados.

“Hoy, nivelamos el campo de juego entre celebridades y ciudadanos en las redes sociales”, sentenció el gobernador.

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) May 24, 2021