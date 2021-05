No se sabe si es exactamente por falta de interés o de confianza, pero más de la mitad de las dosis de la vacuna de Johnson & Johnson destinadas al estado de Florida no se han usado.

Hay rumores que la inyección de una dosis provoque cuagúlos sanguíneos, lo que ha generado algún tipo de temores dentro de la población, sin embargo, la recomendación por parte de las instituciones sigue existiendo.

Los datos publicados por el Departamento de Salud de Florida esta semana muestran que aproximadamente el 62% del inventario del estado permanece sin usar.

Por ejemplo, en el Sun Sentinel consultaron con el propietario de una farmacia en Belle Glade. Samira Ahmad, quien dijo que no ha puesto ni la mitad de las 100 dosis que recibió.

“Llamé a los consultorios de algunos médicos por aquí y les pedí que enviaran gente, pero no obtuve una respuesta cálida”, dijo Ahmad. Además la propietaria también contó que: “Llamé a una de las agencias aquí para trabajadores agrícolas y les dije que los enviaran. Me preguntaron qué vacuna tengo y, cuando les dije Johnson & Johnson, dijeron que no la querían “.

También sucede que algunas personas que han hecho citas para la vacuna no se han presentado.

“La vacuna viene en cinco dosis en un vial y una vez que se pincha, solo es buena por seis horas. No me gusta, pero he desperdiciado”.