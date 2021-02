El estado de la Florida mantiene sus temperaturas cálidas este jueves, que amanecerá con bastante humedad y apenas posibilidades de lluvia.

Las temperaturas se tornarán cálidas desde el amanecer con el termómetro marcando alrededor de los 70°F (21°C), mientras las máximas se situarán en el rango de los 83°F (28°C) en horas de la tarde.

There’s a good chance that you (yes, you) will be affected by one of these winter storms over the next week. On air this evening, we’re discussing #Shirley, #Tabitha, and #Uri.

(PS: When you’re forecasting three systems at once, the names help 😉) pic.twitter.com/AQnWibzlil

— The Weather Channel (@weatherchannel) February 11, 2021