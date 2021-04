Caluroso y húmedo será este domingo, con un calor casi récord en todo el sur de Florida con temperaturas máximas en los 90 °F (32°C).

Mucho sol para comenzar el día, pero agregamos nubes y una lluvia irregular más tarde esta tarde.

La marea estará calmada en Florida, por lo que se podrá ir a la playa o dar un paseo en bote, para disfrutar de este domingo soleado.

A coastal low will bring rain and gusty conditions to the Northeast this weekend: https://t.co/nDXhoe8dln pic.twitter.com/RUupKj5KS6

— The Weather Channel (@weatherchannel) April 23, 2021