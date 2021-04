Se vivieron momentos de tensión en la madrugada de este domingo luego que fue encontrada una mina y tuvo que ser activado el escuadron antibombas en Florida.

Una mina fue encontrada en la orilla de una playa del Condado Broward y la presencia del dispositivo de entrenamiento militar obligó al cierre del lugar mientras se retiraba del lugar, informaron este domingo las autoridades.

Un agente del Departamento de Policía de Broward descubrió el dispositivo alas 2.30 a.m del domingo cuando patrullaba en Lauderdale-By-The-Sea y varios policías aseguraron la zona donde se encontraba la mina.

NAVAL MINE FOUND ON BEACH – A naval mine washed ashore in Broward County where many people usually go to relax on the beach. https://t.co/nxuVDJQmld

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) April 4, 2021