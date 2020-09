Magawa es una rata gigante africana macho, mucho más grande que una rata mascota promedio, pero aún lo suficientemente liviano como para nunca detonar una de las 80 millones de minas terrestres en todo el mundo que permanecen activas y son desconocidas, al caminar sobre ellas.

Magawa ha detectado minas terrestres durante los últimos cinco años. Ignora por completo cualquier pedazo de chatarra esparcido en el suelo, y es mucho más rápido que las personas para descubrir las minas terrestres, reportó El Nuevo Herald.

Según la organización caritativa veterinaria británica PDSA, la rata de 7 años puede registrar el área de una cancha de tenis en 30 minutos, tarea que a un ser humano con un detector de metales le llevaría hasta cuatro días.

Por su “valentía y devoción en salvar vidas”, Magawa se hizo acreedor el viernes de uno de los premios más prestigiosos que se concede a animales en todo el mundo: la medalla de oro PDSA.

En los últimos años, Magawa halló 39 minas terrestres y 28 artículos de municiones sin detonar. Eso lo ha convertido en la rata más exitosa de una organización belga llamada APOPO que las entrena para trabajar, no solo en Cambodia, sino también en Angola, Zimbawe y Mozambique, donde quedan millones de minas activas de conflictos bélicos pasados.

Si bien muchos roedores pueden ser entrenados para detectar olores y trabajar en tareas repetitivas siempre que reciban recompensas alimentarias, APOPO decidió que las ratas gigantes africanas eran las más adecuadas para la remoción de minas terrestres debido a sus orígenes africanos y su vida útil de hasta ocho años.

De acuerdo con datos de Apopo, Magawa, nació y fue criado en Tanzania; pesa 1.2 kilos o 2.66 libras y mide 70 centímetros o 28 pulgadas de largo. Aunque es mucho más grande que otras especies de ratas, Magawa todavía es lo suficientemente liviano como para no detonar minas si les pasa por encima.

