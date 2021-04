Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, habló sobre su adicción a las drogas con CBS This Morning, como parte de una larga entrevista de dos sesiones para promover su libro de memorias, Beautiful Things.

Además dijo que “fumaba crack todo el día’ y bebía un litro de vodka todos los días” en los puntos más bajos de su adicción a las drogas que, según él, se debió a la muerte de su madre y su hermana cuando apenas tenía dos años, reportó CNN.

Otro de los temas de los que habló fue su controvertido romance con la viuda de su difunto hermano Beau –Hallie– y cómo los dos pensaron que su amor y dolor compartidos lo “traerían de vuelta”, pero que “no funcionó”.

Hunter, de 51 años, también describió que conoció a su esposa actual, Melissa, y se casó con ella dentro de los siete días posteriores a su primera cita, pues asegura que su esposa es un “milagro” que llegó a su vida para salvarlo.

Su lucha contra la adicción al alcohol y las drogas ha sido dura y ha tenido varias etapas. La muerte de su hermano Beau en 2015 fue una de las épocas más difíciles, pues según Hunter, ese acontecimiento fue un agente catalizador que lo sumergió de nuevo en su adicción, a pesar de que había logrado estar sobrio durante siete años, desde 2008 hasta 2015.

Además, Hunter afirma que todo proviene de un sentimiento de “no encajar” y que cree que es por el trauma de perder a su madre, Neilia, y a su hermana Naomi, en un accidente automovilístico cuando él tenía dos años en 1972.

“Estoy más convencido ahora de que el trauma está en el centro de todo esto. No sé por qué me costó tanto admitirlo. Hay muchas investigaciones que apuntan a la idea de que los que sufren de adicción sufrieron un trauma. Beau y yo nunca lamentamos la pérdida de nuestra madre y nuestra hermana. Hablamos de mi mamá todo el tiempo, pero no del accidente. La oscuridad que sé que sufrió mi papá no es algo de lo que hablamos hasta mucho más tarde. Es por eso que no quiero admitir, probablemente deberíamos haberlo hecho. Creo que estaban tratando de protegernos“, dijo.

Sin embargo, todo empeoró cuando era adolescente, pues entró en un periodo de libertinaje y descontrol preocupante. “Beber un litro de vodka al día solo es absolutamente debilitante; fumar crack todo el día, beber cantidades increíblemente letales de alcohol”, dijo. Además, afirmó que era tan adicto a las drogas que no estaba “vigilando sus posesiones” como la computadora portátil que fue entregada a una tienda de reparación de computadoras en Wilmington, Delaware, el año pasado y que contenía fotos incriminatorias de él borracho y drogado.