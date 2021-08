El gobernador Ron DeSantis junto a un grupo de líderes republicanos se reunieron con la disidencia cubanoamericana en el Museo de la Brigada 2506, en la ciudad de Miami, para discutir la situación de la Isla tras las protestas masivas del 11 de julio.

Asistieron al evento el líder de la minoría de la Cámara de Representantes de los EE.UU, Kevin McCarthy, así como el gobernador de la Florida, Ron DeSantis; la vicegobernadora, Jeannette Nuñez; y los líderes del equipo asesor para Cuba.

También estuvieron los congresistas republicanos María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart; la ex congresista Ileana Ros-Lehtinen; el alcalde de Hialeah, Carlos Hernández; el comisionado Joe Carollo; entre otros.

Por la parte cubana estuvieron en el encuentro la coordinadora de Cuba Decide, Rosa María Payá; el coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez Boronat; el director del Centro para una Cuba Libre, John Suárez; la activista Martha Beatriz Ferrer.

A lo que hoy el gobernador DeSantis señaló sobre la disidencia en redes sociales lo siguiente : “Los disidentes estadounidenses de los regímenes marxistas de Venezuela, Cuba y Nicaragua comprenden los males del comunismo y el don de la libertad. Estos estadounidenses han luchado para mantenerlo fuera de nuestro país y todavía luchan por la libertad en sus países de origen”.

American dissidents from Marxist regimes in Venezuela, Cuba and Nicaragua understand the evils of communism and the gift of freedom. These Americans have fought to keep it out of our country and they still fight for freedom in their native countries. pic.twitter.com/mmTc3jT7kg

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) August 5, 2021