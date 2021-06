Con el objetivo de darle un apoyo a los equipos de rescate, los Bomberos de Florida enviaron a Surfside un grupo de salud mental.

Así lo anunció el jefe del cuerpo bomberil Jimmy Patronis, a través de un comunicado, en el que indicó cual será la labor que prestará este grupo de persona, en el lugar donde se derrumbó un edificio este jueves.

“A cada unidad de Búsqueda y Rescate Urbano se le asignarán dos miembros del equipo de salud mental y estarán disponibles para ayudar con cualquier necesidad inmediata que pueda surgir en Surfside”, relató Patronis.

Patronis informó que estos grupos estarán guiados por un médico que evaluará la situación y tomará la decisión para actuar en el momento.

“Todos tenemos una profunda deuda de gratitud a nuestros primeros respondedores que trabajan desinteresadamente a nuestras comunidades estos los momentos de mayor necesidad”, dijo Patronis.

Today is PTSD Awareness Day, and I want our first responders to know that I am committed to make sure no one fights alone. The trauma they go is through beyond words. We will provide these heroes the support and resources they need.

— Jimmy Patronis (@JimmyPatronis) June 27, 2021