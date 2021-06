Han pasado ya 72 horas desde que el edificio Champlain Towers South, se derrumbó en Surfside, Miami Beach y las labores de conseguir más sobrevivientes continúan.

Pero la operación para seguir con la operación de rescate se ha visto retrasada, debido a un incendio que se originó en la montaña de escombros de la edificación ubicada en Collins Avenue.

Sin embargo las autoridades de Miami han redoblado la cantidad de personas que hay tanto en los grupos de rescate como en los cuerpos de bomberos, para no detener las labores de búsqueda.

Los equipos de rescate han usado tecnología de infrarrojos, sonar y video para detectar de dónde provenía el incendio. El humo generado ha sido el principal obstáculo.

El jefe de bomberos de Miami-Dade, Alan Cominsky, dijo que por fin habían sido capaces de controlar el incendio.

Confirmed Deaths at 5 as 'Deep Fire' Slows Rescue Effort at Collapsed Surfside Condo | https://t.co/uhUWHTqPCf https://t.co/CbnV7e9Hq8 via @Newsmax

— TheLadyEagle (@TheOneLadyEagle) June 27, 2021