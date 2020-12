Este domingo en Venezuela la dictadura de Nicolás Maduro montó -lo que muchos analistas políticos denominaron- el gran fraude. En la madrugada del lunes informaron que tramsmiteron más del 80% de los votod y el Gran Polo Paatriotico estaba de primer lugar. A pesar de los supuestos resultados obtenidos, reconocidos chavistas evidencian la colosal abstención en lo que denominan los conocedores, farsa electoral.

Este domingo 6 de diciembre, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó unas elecciones para renovar la Asamblea Nacional del otrora país petrolero.

Estos comicios fueron rechazados por la mayoría de los venezolanos y por gran parte de la comunidad internacional.

Según los datos del régimen más de 14.200 centros de votación fueron abiertos para realizar unas polémicas elecciones y elegir la nueva Asamblea Nacional.

Érase una vez un domingo

La Comisión Nacional Electoral de la dictadura de Maduro, habilitó 29.622 mesas de votación en todo el país para que más de 20 millones de venezolanos convocados votaran y eligieran a los 277 diputados del parlamento para el período 2021-2026.

No obstante, en las primeras horas de los comicios y a lo largo del día, los colegios donde las personas debían ir a ejercer su derecho al voto estaban vacíos…

Uno de los portales de noticias de Latinoamérica recorrió algunos centros electorales simbólicos de Caracas en Chacao, la Campiña, Parque Carabobo y La Florida, donde en otras épocas habían largas filas desde bien temprano para votar, y en esta ocasión no observaron ese escenario. Los pocos votantes que vieron eran adultos y personas de la tercera edad, ningún joven, reportó Infobae.

No extraña la poca afluencia de votantes, ya que las elecciones son muy cuestionadas dentro y fuera del país.

El presidente encargado, y actual presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó denunció los comicios como “un fraude”.

Al respecto aseveró, “La dictadura no pretende una elección, pretende aniquilar la esperanza de un país”. Guaidó agregó, “La respuesta ha sido y será clara: el rechazo. Invitamos a todos a quedarse en casa” y ejercer en su lugar, la mayoría el próximo 12 de diciembre, en la culminación de la consulta popular de la oposición”.

#QuedateEnCasa

Hoy será la mejor forma de rechazar el fraude — Juan Guaidó (@jguaido) December 6, 2020

La mayoría del pueblo de Venezuela… ¡Se quedó en casa!

Asimismo el presidente encargado de Venezuela también realizó un análisis comparativo del centro de votación donde acude en el estado Vargas y colocó dos fotos del mismo lugar, una en el 2016 y la otra de este domingo.

¿Que como va el Fraude de Maduro?

Cómo su régimen: fracasado Imagen 2015 vs 2020 de mi centro de votación en el estado Vargas.#QuedateEnCasa pic.twitter.com/i2I3YVg7s1 — Juan Guaidó (@jguaido) December 6, 2020

Incluso el embajador Carlos Vecchio denunció el fraude a tempranas horas del domingo.

Por su parte el diputado opositor Freddy Superlano aseguró en un tuit, “Lo que hoy sucedió en #Venezuela fue la demostración de una ciudadanía que no se deja engañar con farsas electorales; y una derrota para el régimen que se queda cada vez más solo”.

Lo que hoy sucedió en #Venezuela fue la demostración de una ciudadanía que no se deja engañar con farsas electorales; y una derrota para el régimen que se queda cada vez más solo. #CentrosDelFraudeVacíos pic.twitter.com/oRee8vV5qF — Freddy Superlano (@freddysuperlano) December 7, 2020

Y así los opositores a la dictadura de Maduro colocaron en sus cuentas en Twitter como estaban los centros de votación en todo el país.

En el estado Aragua las escuelas estaban sin electores.

En el estado Nueva Esparta también estaban vacíos los centros.

La televisora del Estado secuestrado por el régimen también mostró que los centros electorales no tenían gente. Así fue el caso del colegio Pedro Emilio Coll ubicado en el Valle.

Ni VTV Televisora del estado secuestrada por el régimen puede ocultar la realidad #EstoNoEsUnaEleccion#QuedateEnCasa https://t.co/28mYHT92QC — Juan Guaidó (@jguaido) December 6, 2020

Solórzano: C entros de votación vacíos convertidos en centros para el fraude

La rueda de prensa de Delsa Solórzano reiterando que los venezolanos no querían participar en un mega fraude.

Los centros de votación vacíos el día de hoy, convertidos en centros para el fraude, evidencian la dignidad del pueblo venezolano. #EstoNoEsUnaEleccion https://t.co/8SmAMka3jH — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) December 6, 2020

¡Pruebas! Audios de dirigientes chavistas amenazando para que votara el pueblo

Además de la evidente soledad de los centros de votación que se evidenció en toda Venezuela. Muchos de los altos dirigentes de la dictadura chavistas lanzaron amenazas a través redes sociales y por aplicaciones de mensajería instantánea.

Una de ella es la cuestionada ex ministra de Asuntos Penitenciarios y candidata a la Asamblea Nacional, Iris Varela, reportóPrimer Informe.

Varela que se dedica a amenazar, difamar e incluso se fotografía con delincuentes cabecillas de pranes, es candidata por el estado Táchira.

Como es su constumbre amenazó con despidedir a los empleados del ministerio que dirigió hasta hace poco, si no participaban y demostraban que votaron en la farsa electoral de este domingo.

En el clip de menos de 2 minutos, Varela expone que la directora General de Asistencia Legal al Adolescente en Conflicto con la Ley Penal del Ministerio para Servicio Penitenciario, María Mercedes Berthe, dejó su cargo a la orden “por no poder votar y tener un viaje impostergable”.

El periodista venezolano Federico Black dio a conocer el audio de Iris Varela, como una prueba más de que el chavismo solo puede hacer que voten por ellos con amenazas.

#AUDIO Iris Varela a funcionarios del Min Penitenciario: "el que no vote, que lo boten" #SoundCloudhttps://t.co/W2cmfS3iPm — Federico Black B. (@FedericoBlackB) December 4, 2020

Varela, quien tiene más de 20 años amenazando y hostigando a los venezolanos, también expuso a tachirenses militantes del Psuv que no pueden viajar a votar por responsabilidades con unos observadores, por lo que afirmó “el que no vote que lo boten, llegó el momento de defender la patria”.

García Carneiro: «Estamos precarios»

Otros de los audios filtrados de los chavistas este domingo fueron los del gobernador del estado Vargas, general Jorge Luis García Carneiro. Él fue otro de los personeros que dejó su prueba en las redes de la falta de participantes en este fraude electoral.

La periodista venezolana Mary Montes difundió el audio a través de su cuenta en Twitter.

Los audios que han filtrado dan cuenta de la baja participación, por ejemplo: García Carneiro pic.twitter.com/HhhiaK1New — Mari Montes ❤️⚾️ (@porlagoma) December 6, 2020

También el hijo del dictador, Nicolas Maduro Guerra, otro de los candidatos chavistas a la Asamblea Nacional, dejó colar en internet su mensajes de disconformidad por los resultados.

Escuche a Nicolás Maduro Guerra: "no estamos conformes con la participación". https://t.co/iqEsIqx6cA — Federico Black B. (@FedericoBlackB) December 6, 2020

Guaidó: “Abstención está sobre el 80%”

El presidente encargado Juan Guaidó celebró a través de su cuenta en Twitter que la mayoría de los venezolanos haya asumido la postura de no participar en la farsa electoral convocada por el Consejo Nacional Electoral al servicio del régimen.

Guaidó aseguró que el 82% de los venezolanos no participó este domingo, dejando los centros de votación completamente vacíos en todo el país. “Más del 82% de los venezolanos rechazaron el fraude. La inmensa mayoría del país quiere elegir su futuro, no seguir los engaños de una dictadura”, dijo Guaidó a través de su cuenta en Twitter.

El presidente encargado, desde un centro electoral en donde solo se observan sillas vacías, que “un fraude que se evidencia en las calles y que contrasta con la lucha por elegir -como lo hicimos en 2015- (basta con ver las imágenes de un mismo centro de votación). Hoy nos quedamos en casa”.

Lo de este 2020 es un fraude que se evidencia en las calles y que contrasta con la lucha por elegir -como lo hicimos en 2015- (basta con ver las imágenes de un mismo centro de votación) Hoy nos quedamos en casa.#EstoNoEsUnaElección#CentrosDelFraudeVacíos pic.twitter.com/MSDGYfB3JN — Juan Guaidó (@jguaido) December 6, 2020

El presidente encargado de Venezuela, también contó en Twitter como “Maduro abandonado, tanto que tuvieron que moverlo a un sitio donde no pasara mas pena Sabemos que no tienen respaldo, mucho menos votos, pero hoy no pudieron ni una foto sacar para su propaganda”.

