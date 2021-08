Los hackers detrás de uno de los mayores robos de criptomonedas de la historia han devuelto más de un tercio de los 600 millones de dólares en monedas digitales que robaron, dijeron investigadores de blockchain este miércoles.

Poly Network, una plataforma financiera descentralizada que facilita las transacciones entre pares, anunció el hackeo en Twitter. La compañía publicó detalles de las billeteras digitales a las que se enviaron los tokens.

Hope you will transfer assets to addresses below:

El valor de las monedas en las billeteras era de poco más de $ 600 millones en el momento del anuncio, según los analistas de blockchain.

Más tarde, Poly Network instó a los piratas informáticos a devolver los fondos robados a varias de sus direcciones digitales, diciendo que planeaba emprender acciones legales.

La compañía forense de blockchain Chainalysis dijo que se devolvieron aproximadamente $ 260,97 millones en criptomonedas en una variedad de monedas.

Los hackers dijeron que perpetraron el atraco por diversión y querían exponer la vulnerabilidad antes de que otros pudieran explotarla, según los mensajes digitales compartidos por la firma analista de blockchain Elliptic y Chainalysis.

$260 million (As of 11 Aug 04:18:39 PM +UTC) of assets had been returned:

Ethereum: $3.3M

BSC: $256M

Polygon: $1M

The remainings are $269M on Ethereum, $84M on Polygon

