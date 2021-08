Se han robado más de $ 600 millones en lo que probablemente sea uno de los robos de criptomonedas más grande de la historia.

Los piratas informáticos explotaron una vulnerabilidad en Poly Network, una plataforma que busca conectar diferentes cadenas de bloques para que puedan trabajar juntas.

Poly Network reveló el ataque en Twitter y pidió establecer comunicación con los piratas informáticos, y los instó a “devolver los activos pirateados”.

Una cadena de bloques es un libro de actividades en el que se basan varias criptomonedas. Cada moneda digital tiene su propia cadena de bloques y son diferentes entre sí. Poly Network afirma poder hacer que estas diversas cadenas de bloques funcionen entre sí.

Poly Network es una plataforma financiera descentralizada. DeFi es un término amplio que abarca aplicaciones financieras basadas en la tecnología blockchain que busca eliminar intermediarios, como corretaje e intercambios. Por lo tanto, se denomina descentralizado.

Los defensores dicen que esto puede hacer que las aplicaciones financieras, como prestar o pedir prestado, sean más eficientes y económicas.

“La cantidad de dinero que pirateó es la mayor en la historia de defi”, dijo Poly Network en otro tweet, informó NCBC.

Una vez que los piratas informáticos robaron el dinero, comenzaron a enviarlo a otras direcciones de criptomonedas. Los investigadores de la compañía de seguridad SlowMist dijeron que se transfirió un total de más de $ 610 millones en criptomonedas a tres direcciones diferentes.

Poly Network instó a los intercambios de criptomonedas a “incluir tokens en la lista negra” provenientes de las direcciones que estaban vinculadas a los piratas informáticos.

Aproximadamente $ 33 millones de Tether que fue parte del robo han sido congelados, según el emisor de la moneda estable .

Mientras tanto, Changpeng Zhao, director ejecutivo del importante exchange de criptomonedas Binance, dijo que estaba al tanto del ataque.

Dijo que Binance está “coordinando con todos nuestros socios de seguridad para ayudar de forma proactiva”, pero que “no hay garantías”.

We are aware of the https://t.co/IgGJ0598Q0 exploit that occurred today. While no one controls BSC (or ETH), we are coordinating with all our security partners to proactively help. There are no guarantees. We will do as much as we can. Stay #SAFU. 🙏 https://t.co/TG0dKPapQT

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) August 10, 2021