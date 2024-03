Georgina Rodríguez generó polémica en Paris Fashion Week por vestido con guiño a Cristiano

La jornada del Paris Fashion Week reunió a varias celebridades y figuras famosas que deslumbraron la alfombra roja con sus selectos atuendos. En esta jornada donde la innovación y tendencia formaron parte de las pasarelas, la modelo y empresaria Georgina Rodríguez cautivó con una imponente y nada común prenda de vestir.

Durante el desfile de moda organizado por la marca Vetements celebrado el 2 de marzo, la también influencer optó por un vestido rojo con un rasgo bastante característico. El diseño se inspiró en la camiseta que usó Cristiano Ronaldo con el Manchester United en la temporada 2021-2022, con su número 7 característico.

Rodríguez, quien es la actual pareja del jugador, modeló el diseño de alta costura con tendencia “blokecore” fusionando elementos atléticos con el chic urbano.

La pieza no solo tenía el número del deportista sino que también llevaba el nombre “Ronaldo” en la parte superior. Lo que parecía aún más un verdadero vestido de fútbol.

¿Honor a Cristiano Ronaldo en el Paris Fashion Week?

Georgina se apoderó de la pasarela y con la seguridad que la caracteriza caminó mostrando lo que Vetements considera un espíritu innovador.

La marca que demostró el impacto de las figuras del deporte en la moda moderna no creó la pieza sola, ya que el jugador agregó su toque personal.

Ronaldo decidió estampar su rúbrica en la parte trasera del vestido con un mensaje tierno dedicado a su amada. “For the love of my live”, se pudo leer cuando Rodríguez se retiraba del salón.

Si bien muchas personas consideraron este diseño como algo nuevo e incluso marcado por un gesto romántico hacia Georgina, no todos estuvieron de acuerdo. Algunos especialistas en moda apuntaron que la selección estuvo desacertada y fuera de lugar debido a que era una pasarela de alta costura.

El diseño partió desde la camisa que usó Cristiano Ronaldo con el Manchester United en la temporada 2021-2022. Aunque Rodríguez no emitió comentarios al respecto, algunos mencionaron que la decisión estuvo orientada a revivir la tendencia del “street style” de 2023.