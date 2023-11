¿Hasta cuando pagará el IRS los cheques de estímulo por Covid-19?

Durante el mes de marzo de 2021, el Congreso de Estados Unidos aprobó una serie de ayudas económicas bajo la Ley de Plan de Rescate por la pandemia del Covid-19. Entre los beneficios, se otorgaron tres tipos de cheques de estímulo a través del Servicio de Rentas Internas (IRS) para ayudar a los ciudadanos y residentes del país a sobrellevar el caos de este entonces.

A pesar de que la emergencia por el coronavirus llegó a su fin, la agencia de gobierno aún está otorgando estos pagos. Las personas elegibles que todavía no han reclamado sus cheques, tienen la oportunidad de pedirlos próximamente.

De acuerdo con el IRS, el plazo para presentar una declaración de impuestos reclamando estas ayudas o Créditos de Recuperación de Reembolso (Recovery Rebate Credit) vence el 17 de mayo de 2024.

Leer más: Florida será parte de prueba piloto del IRS en temporada de taxes en 2024

Todos los usuarios que hagan el proceso y cumplan con los requisitos, pueden acceder a los tres tipos de pagos que van desde 600 hasta 1,400 dólares.

¿Cuáles son los tres tipos de pago que hará el IRS?

Los cheques de estímulo que aún se encuentran disponibles para su reclamo se desglosan de la siguiente manera:

– Pago de $1,200: el primero aprobado en el paquete de ayudas por el Covid-19 en 2020. Las personas elegibles calificadas podían acceder a este monto o en su defecto recibir $500.

Es preciso aclarar que en ese momento, para acceder a este tipo de cheque, el IRS exigió una serie de requisitos de ingresos. Por lo tanto, la cifra se redujo significativamente para aquellos que superaban determinados umbrales.

– Recovery Rebate Credit de 600 dólares: el segundo estímulo aprobado por el gobierno en ese mismo año para cada adulto y menor elegible.

– Cheque de 1,400 dólares: el último pago de ayuda que recibieron los adultos y menores elegibles en 2021.

Las personas que deseen recibirlos, deben llenar la declaración de impuesto y hacer la petición en la sección de ‘Recovery Rebate Credit’. Este es el nombre formal que le da la agencia del IRS y el que se encuentra en la plataforma y planillas del proceso.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar los cheques?

En primer lugar, los solicitantes deben presentar una declaración de impuestos, sin importar que hayan obtenido o no ingresos por trabajo entre el 2020 a 2021.

Seguidamente, los usuarios que deseen reclamar los cheques por 1,200, 600 o 1,400 dólares deben ser ciudadanos o residentes de Estados Unidos.

Un punto importante es que para ese año, no deben aparecer en el sistema como dependiente de otro contribuyente. Adicionalmente, deben haber contando con un número de Seguro Social válido para empleo en el país durante ese mismo tiempo.

Estos mismos requisitos aplican para el cheque aprobado en 2021.

¿Si reclama el cheque pierde otras ayudas?

No, los pagos de estímulo corresponden a una medida que tomó el gobierno de Estados Unidos para ayudar a los ciudadanos durante la pandemia. Aquellos que no recibieron su cheque y actualmente desean solicitarlo, no corren el riesgo de perder otros beneficios.

Tampoco interfiere en la elegibilidad o no de beneficios federales como el Seguro Social Suplementario o el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Cualquier información adicional sobre este proceso puede consultar la página web oficial del IRS, en la sección de pago de impacto económico.