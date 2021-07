A medida que avanza el verano, tanto residentes como visitantes de Miami buscan relajarse y no hay mejor oportunidad para ello que las ofertas que trae el Miami Spa Months, que se llevarán a cabo hasta el 31 de agosto de 2021.

Como parte de la promoción de dos meses, los huéspedes de los spas ubicados en Miami Beach pueden disfrutar de hasta 50% de descuento en una variedad de tratamientos, desde mimarse con un tratamiento facial de spa al aire libre, hasta disfrutar de un masaje de fusión sueco o balu, o incluso desconectarse con un baño de barro privado para parejas.

“Miami está lista para mimar a los viajeros y ayudarlos a descomprimirse, para que puedan regresar a casa sintiéndose renovados y recargados”, dijo Steve Adkins, presidente de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Miami Beach.

A principios de este año, 86% de los estadounidenses informaron emociones asociadas con el estrés prolongado, incluida la ansiedad y la ira, según un estudio de la Asociación Estadounidense de Psicología. El estudio también encontró un aumento en el aumento de peso no saludable y el consumo de alcohol debido a los altos niveles de estrés.

De acuerdo con la Clínica Mayo, los medicamentos integradores, como los masajes, son tratamientos estándar para reducir el estrés, el dolor y la tensión, al tiempo que mejoran la presión arterial, la función inmunológica y aumentan la relajación general.

“Las ofertas incluidas como parte de Miami Spa Months son realmente inmejorables, por lo que ahora es el momento perfecto para escapar de las tareas diarias y disfrutar de una escapada de desintoxicación a Miami Beach”, dijo Grisette Marcos, directora ejecutiva de MBVCA.

Estos son algunos de los spa de lujo disponibles para este verano:

Palms AVEDA Spa

El Palms AVEDA Spa ofrece opciones con cuatro paquetes de tratamiento diferentes a un precio de $ 139 cada uno. Los viajeros pueden elegir entre un tratamiento facial y de manicura exclusivo, un masaje sueco de cuerpo completo, un tratamiento corporal Tropical Island Glow o una experiencia de masaje Tropical Island Journey.

Esencia Wellness

Para las parejas, un vigorizante tratamiento de baño de barro combinado con una botella de champán estará disponible en una villa privada en Esencia Wellness. Los vacacionistas también pueden elegir un tratamiento facial ‘Woke in Wynwood’ o un juego completo de extensiones de pestañas por $ 139, o un masaje Nobu Miami Nagomi, ritual de exfoliación facial y corporal por $ 199.

Valmont for The Spa at The Setai

Valmont for The Spa at The Setai cuenta con cuatro suites spa privadas con espacio suficiente para hasta dos personas. Disfrute de las vistas al mar y a la piscina, un baño privado y sala de vapor, y elija entre un facial de hidratación, un esmalte de piel para todo el cuerpo, un tratamiento ‘Triple Fix’ con limpieza facial, masaje de pies y cuero cabelludo o un masaje de fusión Bali de 50 minutos por solo $ 139 cada. Si 50 minutos no son suficientes, los huéspedes pueden elegir el masaje de fusión de Bali de 80 minutos por $ 199.